Стало известно, сколько машин отечественной марки используют в Минфине

Глава Минфина Силуанов назвал Lada Aura комфортным автомобилем

Отечественный бизнес-седан сегмента премиум Lada Aura является комфортным и удобным автомобилем. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я сам попробовал – и за рулем, и в качестве пассажира. Хорошая машина. Автомобиль комфортный, удобный», – отметил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что Министерство финансов стало первым ведомством, достигшим договоренностей с АВТОВАЗом о закупке машин.

«Это было после того, как на питерском форуме (Петербургском экономическом форуме. – Прим. ред.) была презентация», – уточнил глава ведомства.

В настоящее время в гараже Минфина уже пять автомобилей Lada Aura, добавил Cилуанов.

Напомним, серийное производство автомобилей Lada Aura запустили в октябре 2024 года, старт производству дал президент РФ Владимир Путин.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и АКП. Для пассажиров второго ряда предусмотрены дополнительные 25 см свободного пространства, а салон отделан натуральной кожей российского производства.

Lada Aura

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Источник: tass.ru