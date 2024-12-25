#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
25 декабря
Бренд снизил цену на флагманский кроссовер 4х4 почти на ₽800 тысяч – но есть нюанс
Chery продает флагманский кроссовер Tiggo 9 по...
Названы регионы, где Lada с пробегом любят больше всего — список из 5 субъектов РФ
25 декабря
Названы регионы, где Lada с пробегом любят больше всего — список из 5 субъектов РФ
Автостат Инфо: в РФ больше всего Lada с...
Toyota Camry Glorious Edition
25 декабря
«Японец» в великолепном исполнении вышел на рынок Китая — известна цена
В КНР стартовали продажи «великолепной» Toyota...

Стало известно, сколько машин отечественной марки используют в Минфине

Глава Минфина Силуанов назвал Lada Aura комфортным автомобилем

Отечественный бизнес-седан сегмента премиум Lada Aura является комфортным и удобным автомобилем. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Я сам попробовал – и за рулем, и в качестве пассажира. Хорошая машина. Автомобиль комфортный, удобный», – отметил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что Министерство финансов стало первым ведомством, достигшим договоренностей с АВТОВАЗом о закупке машин.

«Это было после того, как на питерском форуме (Петербургском экономическом форуме. – Прим. ред.) была презентация», – уточнил глава ведомства.

В настоящее время в гараже Минфина уже пять автомобилей Lada Aura, добавил Cилуанов.

Рекомендуем
Какие скидки дают на автомобили Чери – рейд по салонам марки

Напомним, серийное производство автомобилей Lada Aura запустили в октябре 2024 года, старт производству дал президент РФ Владимир Путин.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и АКП. Для пассажиров второго ряда предусмотрены дополнительные 25 см свободного пространства, а салон отделан натуральной кожей российского производства.

Lada Aura
Lada Aura

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | АВТОВАЗ
Количество просмотров 6
25.12.2024 
Фото:Wikimedia | АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Aura

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв