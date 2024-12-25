Названы регионы, где Lada с пробегом любят больше всего — список из 5 субъектов РФ

Автостат Инфо: в РФ больше всего Lada с пробегом продали на Кубани и в Дагестане

Продажи отечественной Lada с пробегом по итогам 11 месяцев 2024 года в Краснодарском крае составили 82.5 тысячи экземпляров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такой статистикой поделились в «Автостат Инфо» со ссылкой на данные о перерегистрации автомобилей.

Всего в России за 11 месяцев текущего года на вторичном рынке РФ реализовано 5 868 728 легковых автомобилей. Почти 25% из них (1 450 880 единиц) приходится на марку Lada. В годовом сравнении перерегистрации легковых машин Лада увеличились на 1% с прошлого года, до 1 435 392 экземпляров.

«В ноябре этого года перерегистрации Lada выросли на 2% год к году, с 140 439 до 143 233 ед. В структуре регистраций на российском рынке авто с пробегом (продано 554 210 машин) доля Lada составила 26%», – уточнили в «Автостат Инфо».

В рейтинге перерегистраций за период с января по ноябрь 2024 года среди подержанных Lada первое место занимает Lada 2190 Granta. Перерегистрации модели за отчетный период выросли на 12,4% год к году (с 122 527 до 137 717 единиц).

Второе место у Lada 2107 – рост составил 4% за тот же период (с 127 069 до 132 695 единиц). На третьем месте по востребованности среди Лад с пробегом – Lada 2114, на нее пришлось на 6% меньше перерегистраций (с 122 272 до 115 212 единиц).

Главным региональным рынком сбыта для Lada с пробегом за январь – ноябрь текущего года стал Краснодарский край (82 481 проданная машина с пробегом). Это на 6% больше, чем годом ранее (77 657 экземпляров). Второе место в рейтинге региональных рынков занимает Дагестан – за 11 месяцев 2024 года здесь продали 77 345 ед. Lada с пробегом (на 5% больше показателя годичной давности). Башкортостан на третьем месте –51 975 проданных машин, на 1,4% меньше объема 2023 года. Также в топ-5 регионов вошли Ростовская область (50 252 ед., +5%) и Ставропольский край (49 112 ед., +1,4%).

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Источник: avtostat-info.com