Бренд снизил цену на флагманский кроссовер 4х4 почти на ₽800 тысяч – но есть нюанс

Chery продает флагманский кроссовер Tiggo 9 по беспрецедентной цене — за ₽3,9 млн

Продажи нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 в период с 25 по 27 декабря стартовали по специальной цене в 3,99 млн рублей (цена без скидки – 4,75 млн рублей). О старте беспрецедентной акции при заказе машины на маркетплейсе Ozon с доставкой на дом рассказали в пресс-службе Chery.

«Оформить бесплатно доставку кроссовера можно практически в любую точку России. Регионы, где доступна доставка, соответствуют географии онлайн-продаж автомобилей Chery», – уточнили в пресс-службе бренда.

Акция распространяется только для базовой комплектации Prime, чтобы оформить покупку, нужно в разделе «Автомобили» на Озоне выбрать Chery Tiggo 9 и добавить автомобиль в корзину. Затем выбрать оплату картой и оформить заказ (оплата производится сразу с банковской карты). Перед оплатой не забыть выбрать опцию «доставка курьером» и указать адрес.

Chery Tiggo 9

После оформления заказа сотрудник дилерского центра позвонит покупателю и уточнит все нюансы о дате и времени доставки. Покупатель получит все необходимые документы по факту получения и затем сможет поставить автомобиль на учет в ГАИ.

Chery Tiggo 9

В пресс-службе подчеркнули, что внедренные новации порадуют покупателей флагманского кроссовера Tiggo 9 безопасностью и комфортом.

Кроме Tiggo 9 на маркетплейсе Ozon выставлен весь бензиновый модельный ряд марки Chery: компактный Tiggo 4 Pro, переднеприводные и полноприводные Tiggo 7 Pro Max, 7-местные переднеприводные Tiggo 8 Pro, 7-местные полноприводные Tiggo 8 Pro Max и седан бизнес-класса Arrizo 8.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: avtonovostidnya.ru