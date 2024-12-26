Новые китайские машины в России рекордно подорожают в 2025 году

«Ъ»: новые автомобили на российском рынке подорожают на 10% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года новые китайские машины подорожают на 10%, считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику», – сказал Целиков.

Ранее сообщалось, что продажи Lada с пробегом по итогам 11 месяцев 2024 года в Краснодарском крае составили 82.5 тысячи экземпляров. Это на 6% больше, чем за тот же период 2023 года. Такой статистикой поделились в «Автостат Инфо» со ссылкой на данные о перерегистрации автомобилей.

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Источник: «Коммерсантъ»