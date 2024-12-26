Россияне отказываются от покупки машин по параллельному импорту

Россияне боятся потерять деньги, покупая машину по параллельному импорту

Покупка машины по параллельному импорту заметно уступает по популярности официальным поставкам, показал опрос «Место покупки нового автомобиля», проведенный агентством «Автостат».

80% опрошенных выбрали официальные поставки, 17,9% проголосовали за параллельный импорт, а 1,5% предпочитают приобрести машину в странах СНГ.

Параллельный импорт пользуется низкой популярностью – граждан пугает отсутствие гарантийного сервиса или уменьшение гарантийного срока, а также проблемы с поставками деталей (35% и 32% респондентов).

Около четверти опрошенных переживают, что у авто будут проблемные документы, а 21,7% опасаются потери денег или их «заморозки» без покупки авто. 14,2% участников опроса заявили об отсутствии техподдержки на дорогах и поддержки мультимедиа, а 10,4% участников сообщили, что не хотят покупать машину по параллельному импорту принципиально.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: «Российская газета»