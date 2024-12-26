#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Peugeot 5008
26 декабря
Турбомотор, АКП и панорамная крыша — этот «европеец» порадует дешевой ценой
В Россию привезли партию новых переднеприводных...
Седан и 2 кроссовера — совместное предприятие готовит к выходу инновационные модели
26 декабря
Седан и 2 кроссовера — совместное предприятие готовит к выходу инновационные модели
Volkswagen и SAIC представят в 2026 году 3...
Популярный китайский бренд сообщил о двух новинках для России
26 декабря
Популярный китайский бренд сообщил о двух новинках для России
Компания GAC привезет в Россию две новые модели...

Россияне отказываются от покупки машин по параллельному импорту

Россияне боятся потерять деньги, покупая машину по параллельному импорту

Покупка машины по параллельному импорту заметно уступает по популярности официальным поставкам, показал опрос «Место покупки нового автомобиля», проведенный агентством «Автостат».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Китайские автомобили и русский мороз — кто кого

80% опрошенных выбрали официальные поставки, 17,9% проголосовали за параллельный импорт, а 1,5% предпочитают приобрести машину в странах СНГ.

Параллельный импорт пользуется низкой популярностью – граждан пугает отсутствие гарантийного сервиса или уменьшение гарантийного срока, а также проблемы с поставками деталей (35% и 32% респондентов).

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Около четверти опрошенных переживают, что у авто будут проблемные документы, а 21,7% опасаются потери денег или их «заморозки» без покупки авто. 14,2% участников опроса заявили об отсутствии техподдержки на дорогах и поддержки мультимедиа, а 10,4% участников сообщили, что не хотят покупать машину по параллельному импорту принципиально.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
26.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0