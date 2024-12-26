Популярный китайский бренд сообщил о двух новинках для России
Компания GAC привезет в Россию две новые модели в 2025 году
Китайская марка GAC приготовила для России две новинки, она планирует привезти их в 2025 году, информирует агентство «Автостат» со ссылкой на компанию.
Уточняется, что в первом полугодии будущего года марка привезет в Россию бизнес-седан Empow и кроссовер GS4. На мировом рынке GAC намерена представить 22 новые модели, семь из них выйдут уже в 2025 году.
В России марка представлена с 2019 года. Ее модельный ряд в стране включает компактный кроссовер GS3, внедорожник GS8 и минивэн M8.
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Источник: «Автостат»
Фото:Wikimedia
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26.12.2024
Фото:Wikimedia
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