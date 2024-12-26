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Peugeot 5008
26 декабря
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Седан и 2 кроссовера — совместное предприятие готовит к выходу инновационные модели

Volkswagen и SAIC представят в 2026 году 3 новинки, чтобы укрепить позиции в КНР

Совместное предприятие SAIC-Volkswagen выведет в 2026 году на рынок Китая сразу три новые модели. Таким образом компании намерены вернуть утраченные позиции на рынке КНР, опустившись на седьмое место в рейтинге с долей 5,1%.

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Новые модели пока не имеют названий, только кодовые обозначения – A, B и C, они пополнят сегмент гибридных и полностью электрических автомобилей. Китайские СМИ пишут, что модели седан A и кроссовер B – разрабатывались специалистами SAIC. Модель A представляет собой плагин-гибрид на основе Roewe D7, а B – электрический кроссовер с увеличенным запасом хода (EREV) на базе модели IM Motors.

Третья модель с кодовым обозначением С разработана силами Volkswagen, новинка позиционируется как полностью электрический SUV. Он построен на платформе CEA (China Electrical Architecture), созданной Volkswagen в сотрудничестве с Xpeng.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4
26.12.2024 
Фото:Wikimedia
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