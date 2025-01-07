Эксперт рассказал, почему машину обязательно нужно мыть зимой

Автоэксперт Кукарин: зимой для мойки автомобиля нужно выбирать теплые дни

Автоэксперт Ярослав Кукарин отметил, что многие водители сомневаются, стоит ли мыть машину зимой, так как на дорогах меньше пыли и грязи, а холодная погода может привести к примерзанию дверей после водных процедур.

Однако, по его мнению, регулярная мойка в зимнее время необходима.

Ведь зимой важно не только очищать машину от грязи, но и удалять соли и реагенты, которыми посыпаются дороги в крупных городах. Эти вещества могут долго оседать в различных частях автомобиля и приводить к коррозии. Эксперт рекомендует мыть машину раз в две-три недели, даже если она выглядит не слишком грязной.

Кроме того, в зимнее время важно обращать внимание на детали при мойке. Кукарин посоветовал попросить сотрудников мойки тщательно промывать полости — пороги, нишу запасного колеса, заднюю часть под багажником. Эти места склонны к накоплению льда и грязи, что может привести к долгосрочным проблемам с автомобилем.

Процесс мойки зимой отличается от летнего. После того как машина заезжает в бокс, важно дать ей согреться до температуры около 10 градусов, прежде чем начинать мойку.

Сначала используется холодная вода, затем — химия и теплая вода. После процедуры нужно тщательно продуть замки и личинки, чтобы вода не замерзла в мороз. Также рекомендуется проверять резиновые уплотнители и смазывать их силиконовым спреем.

Эксперт также советует мыть автомобиль в более теплые дни, чтобы избежать возможных проблем с примерзанием. Если в городе ожидаются морозы, лучше провести мойку заранее. Хорошей практикой будет оставить машину в теплом месте после мойки — например, на парковке в ТЦ или в гараже.

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Источник: Лента.ру