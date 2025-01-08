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Только официально: 80% россиян выберут проверенного дилера при покупке автомобиля

Автостат: 35% россиян не хотят покупать ввезенный по параимпорту автомобиль

Более 80% жителей России отдадут предпочтение моделям, официально представленным на авторынке РФ, при покупке автомобиля. При этом 35% россиян не купят машину, ввезенную по схеме параллельного импорта. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в рамках подготовки отчета «Предпочтения российских автовладельцев в смене автомобиля».

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Выяснилось, что таких набралось 80,6% – абсолютное большинство потенциальных покупателей. Оставшиеся 19,4% готовы рассмотреть и другие варианты. В частности, 17,9% респондентов будут делать выбор из машин, привезенных по схеме параллельного импорта. Нашлись и такие, которые выразили готовность отправиться за машиной в страны СНГ (1,5%).

Отвечая на вопрос, почему не хотят купить машину по параимпорту, более трети участников опроса (35%) назвали отсутствие гарантийного сервиса от производителя или снижение гарантийного срока. Почти столько же (32%) респондентов указали на проблемы с поставками оригинальных запчастей.

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Еще 25,3% опрошенных не хотят покупать автомобиль с проблемными документами. Каждый пятый (21,7%) боится риска потерять или «заморозить» денежные средства без покупки машины. Отсутствие техподдержки на дорогах и поддержки мультимедиа не устраивает каждого седьмого опрошенного (14,2%). По принципиальным соображениям не купит автомобиль, ввезенный в РФ по параллельному импорту почти каждый десятый опрошенный (10,4%).

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Автостат
Количество просмотров 10
08.01.2025 
Фото:Depositphotos | Автостат
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