У трех неплательщиков штрафов арестовали автомобили. Они могут их и вовсе лишиться
Нарушители регулярно парковались под запрещающими остановку знаками и на газонах, получали от МАДИ штрафы и не оплачивали их в течение 60 дней.
За долги судебные приставы арестовали машины и отправили их на спецстоянку.
Владельцы смогут вернуть авто только после полного погашения долга. Если этого не сделать, ФССП может продать машины с аукциона в счет погашения долга.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Просим водителей соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах. Если все же получили штраф, его нужно оплатить в срок 60 дней.
Даже небольшой долг по штрафам может привести к аресту авто.
Узнавать о начислениях можно с подпиской на получение заказных писем онлайн.
Источник, фото: Дептранс Москвы
- «За рулем» можно читать в Viber