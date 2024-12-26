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У трех неплательщиков штрафов арестовали автомобили. Они могут их и вовсе лишиться

363 тыс. рублей — такую задолженность накопили владельцы трех машин в Москве

Нарушители регулярно парковались под запрещающими остановку знаками и на газонах, получали от МАДИ штрафы и не оплачивали их в течение 60 дней.

За долги судебные приставы арестовали машины и отправили их на спецстоянку.

Владельцы смогут вернуть авто только после полного погашения долга. Если этого не сделать, ФССП может продать машины с аукциона в счет погашения долга.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Просим водителей соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах. Если все же получили штраф, его нужно оплатить в срок 60 дней.

Даже небольшой долг по штрафам может привести к аресту авто.

Узнавать о начислениях можно с подпиской на получение заказных писем онлайн.

Источник, фото: Дептранс Москвы

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Количество просмотров 11
26.12.2024 
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