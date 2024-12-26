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Бренд анонсировал скидку на кроссовер в 200 тысяч рублей до 1 января 2025 года

Дилеры продают в России кроссовер Dongfeng Fengon ix5 по цене 1,85 млн рублей

Покупатели Dongfeng Fengon ix5 до 1 января 2025 года могут приобрести кроссовер по специальной цене – 1,85 млн рублей. Об этом рассказала генеральный директор Ixen Motors Rus Елена Гольцова.

Dongfeng Fengon ix5
Dongfeng Fengon ix5
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«Мы фиксируем интерес к модели Dongfeng Fengon ix5 со стороны клиентов. Появление товарных автомобилей в автосалонах поспособствует увеличению динамики продаж. Расширение модельной линейки также позволит нам поддержать дилеров. А временная скидка по программе трейд-ин позволит нашим клиентам получить автомобиль с отличными характеристиками по конкурентной стоимости», – уточнила топ-менеджер.

Выгода достигается за счет временной скидки в 200 тысяч рублей по программе трейд-ин. Напомним, стоимость кроссовера без учета спецпредложений составляет 2,5 млн рублей.

Интерьер Dongfeng Fengon ix5
Интерьер Dongfeng Fengon ix5

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Кроссовер Dongfeng Fengon ix5 в единственной комплектации получил 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары, электрорегулировку передних сидений, камеру заднего вида с передними и задними парктрониками, обогрев заднего стекла, передних сидений и наружных зеркал, а также продвинутую мультимедийную систему с центральным дисплеем диагональю 10,25 дюйма и шестью динамиками.

Силовой агрегат представлен турбомотором SFG15TA объемом 1,5 л мощностью 137 л.с. и 220 Нм крутящего момента, в связке с ним работает вариатор, привод – передний.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 20
26.12.2024 
Фото:Dongfeng
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