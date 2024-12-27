«Крестный отец» электромобилей рассказал, почему считает гибриды тупиковым направлением

Энди Палмер объяснил, как Китай выигрывает гонку за электромобили

Бывший руководитель Nissan и Aston Martin Энди Палмер считается «крестным отцом» электромобилей благодаря его работе над Nissan Leaf.

Он известен своей прозорливостью и умением смотреть далеко вперед. И, возможно, теперь стоит прислушаться к его словам. Он предупреждает автопроизводителей, которые думают об отказе от электромобилей в пользу гибридов, что они делают фатальную ошибку и рискуют еще больше отстать от китайских компаний, выпускающих электромобили.

Почему гибриды – тупиковое направление

Энди Палмер, экс-руководитель Nissan и Aston Martin:

– Гибриды – это дорога в ад. Это стратегия перехода, и чем дольше вы остаетесь в этом переходе, тем медленнее вливаетесь в новый мир. Если вы просто откладываете переход на электромобили, разбавляя его гибридами, вы становитесь неконкурентоспособными дольше и позволяете китайцам продолжать развивать свой рынок и свое лидерство.

Китайские автомобили хороши тем, что предлагают замечательное соотношение цены и качества, а их технология аккумуляторов является ведущей в своем классе, а еще они очень сконцентрировались на своем программном обеспечении, отметил он.

В чем успех китайцев?

Палмер говорит, что успех китайской электроэнергетической отрасли обусловлен долгосрочной промышленной стратегией страны. Китайское правительство потратило не менее 230 млрд долларов на субсидии производителям электромобилей с 2009 года. Палмер знает, о чем говорит, ведь он ранее входил в совет директоров Dongfeng Motor Company, совместного предприятия Nissan и китайского государственного автопроизводителя Dongfeng

«Все начинается с промышленной стратегии. Это главное, чему нужно научиться. На протяжении большей части 14 лет у нас не было промышленной стратегии», – добавил Палмер.

В чем была ошибка японских производителей?

Палмер отметил, что, хотя решение Toyota сосредоточиться на гибридах изначально окупилось, оно сделало ее и других японских автопроизводителей уязвимыми, поскольку ключевые рынки, такие как Китай, быстро переходят на электромобили.

Бывший руководитель Nissan сказал, что эта компания «выстрелила себе в ногу» и упустила многообещающую линейку электромобилей и 10-летнее лидерство в области технологий электромобилей.

В итоге Nissan сейчас оказался с очень плохой линейкой продуктов и без явного лидерства в электромобилях, и это прямой результат плохого управления.

Что делать?

Причину, по которой некоторые потребители неохотно переходят на электромобили, он видит в том, что они пока слишком дороги.

Цены должны соответствовать ценам на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И чтобы это произошло, нужно иметь возможность предлагать автомобили с меньшими батареями.

А продажа более дешевых автомобилей с меньшими батареями и меньшим запасом хода потребует от правительств стимулирования развертывания сетей зарядных станций, чтобы уменьшить беспокойство владельцев по поводу запаса хода.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Business Insider