В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД при грузоперевозках

Логисты перечислили эффективные меры профилактики штрафов за нарушения ПДД

Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают профилактические меры, такие как цифровой мониторинг скорости движения и поведения водителей на дорогах, их обучение и мотивация, заявили РИА Новости в логистических компаниях.

Административные штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках планируется увеличить с 1 января 2025 года. Соответствующие изменения одобрил Совет Федерации РФ.

В частности, увеличатся взыскания за несоблюдение требований дорожных знаков – до 5000 рублей (для Москвы и Петербурга сделали исключение). Также вырастут и штрафы за перегруз – для компаний минимальная планка за превышение допустимой массы транспортного средства поднимется до 375 тыс. рублей, максимальная – до 600 тыс. рублей.

Опрошенные участники рынка оценили долю штрафов в себестоимости перевозки, в среднем она составляет 0,5%, но может быть «значительно выше».

«Штрафы могут существенно влиять на себестоимость перевозки, особенно если они систематические», – заявили в федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

В экспедиторской компании «ДА-Транс» рассказали, что порядка 60% перевозчиков, работающих на межтерминальных перевозках, получают по 2-3 штрафа в месяц.

«В городской доставке ситуация сложнее: до пяти штрафов на машину ежемесячно. В результате это приводит к удорожанию услуг на 2-3%», – уточнили в экспедиторской компании.

При этом участники отрасли подчеркнули, что увеличение штрафов дает краткосрочный эффект, и в первые месяцы количество нарушений снижается на 25-30%. Представители транспортных компаний уверены, что для снижения количества нарушений нужно использовать более эффективные меры в виде обучения, мотивации и контроля. А на снижение штрафов повлияет более тщательное планирование маршрутов и графика работы водителей, минимизирующих риски нарушений ПДД.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ria.ru