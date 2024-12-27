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ПАО «ЕвроТранс» (бренд АЗК «ТРАССА») выходит на новую скорость зарядки до 240 кВт!
27 декабря
ПАО «ЕвроТранс» (бренд АЗК «ТРАССА») выходит на новую скорость зарядки до 240 кВт!
Сеть автозаправочных комплексов ТРАССА,...
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ПАО «ЕвроТранс» (бренд АЗК «ТРАССА») выходит на новую скорость зарядки до 240 кВт!

Сеть автозаправочных комплексов ТРАССА, расположенная в Москве и Московской области, продолжает активно развиваться.

Мы стремимся создавать комфортные условия для владельцев электрокаров и с радостью сообщаем о выходе на новую скорость зарядки — до 240 кВт. Это значительный шаг вперёд в развитии быстрой зарядной инфраструктуры для электромобилей.

На наших АЗК вы найдёте всё необходимое для комфортного путешествия: большой магазин с широким ассортиментом товаров, а также возможность выпить вкусный кофе.


Мы продолжаем развивать сеть электрозарядных станций. На сегодняшний день уже открыто более 35 АЗК, оснащенных быстрыми ЭЗС (150; 180; 240 кВт).

Реклама|ПАО «ЕвроТранс», ИНН 5029169023|erid F7NfYUJCUneP5VmSx8xP

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27.12.2024 
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