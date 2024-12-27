ПАО «ЕвроТранс» (бренд АЗК «ТРАССА») выходит на новую скорость зарядки до 240 кВт!

Сеть автозаправочных комплексов ТРАССА, расположенная в Москве и Московской области, продолжает активно развиваться.

Мы стремимся создавать комфортные условия для владельцев электрокаров и с радостью сообщаем о выходе на новую скорость зарядки — до 240 кВт. Это значительный шаг вперёд в развитии быстрой зарядной инфраструктуры для электромобилей.

На наших АЗК вы найдёте всё необходимое для комфортного путешествия: большой магазин с широким ассортиментом товаров, а также возможность выпить вкусный кофе.

Мы продолжаем развивать сеть электрозарядных станций. На сегодняшний день уже открыто более 35 АЗК, оснащенных быстрыми ЭЗС (150; 180; 240 кВт).

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