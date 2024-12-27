Названы главные ошибки при прогреве машины

Эксперт Стрельников перечислил пять основных ошибок при прогреве авто зимой

В холодные московские зимы прогрев автомобиля перед началом движения становится не просто привычкой, но и необходимостью для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Но многие водители совершают ряд ошибок при прогреве автомобиля, которые могут не только снизить эффективность этого процесса, но и привести к износу машины или даже к штрафам, отмечает основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. Он назвал основные ошибки, которые часто встречаются среди водителей.

Так, первой ошибкой эксперт назвал длительный прогрев на холостом ходу.

Мнение эксперта

Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina:

– Одной из самых распространенных ошибок является прогрев двигателя на холостом ходу в течение длительного времени. Многие москвичи, особенно в сильные морозы, оставляют машину работать по 10-15 минут, полагая, что это необходимо для всех систем автомобиля. Однако современные двигатели уже через 30-60 секунд достигают рабочей температуры, достаточной для начала движения. Длительный прогрев на холостом ходу увеличивает износ двигателя и способствует образованию нагара на свечах зажигания.

Еще одна ошибка: пренебрежение движением сразу после запуска. Современные двигатели лучше прогреваются в движении. Сидя на месте с работающим мотором, вы не только теряете время, но и не даете маслу равномерно распределиться по деталям двигателя. Лучше всего начинать движение сразу после запуска, но при этом избегать резких ускорений и высоких оборотов до прогрева двигателя до рабочей температуры.

Третьей ошибкой Стрельников назвал прогрев без включения всех систем. Некоторые водители включают только двигатель, забывая о других системах, таких как система охлаждения или кондиционер. В зимнее время важно включать печку сразу после запуска мотора, чтобы она начала нагревать салон, а также периодически включать кондиционер для смазки его компрессора, что предотвращает его износ в холода.

Также Стрельников отметил, что оставление автомобиля с работающим двигателем на длительное время (более 5 минут) может привести к штрафу за нарушение экологических норм. Кроме того, в зимний период оставление машины без присмотра способно привлечь воров или заинтересовать патрульных.

Зимой важно использовать масло с соответствующей вязкостью для холодных условий. Многие водители не обращают внимание на этот аспект, что ведет к плохому прогреву двигателя и его быстрому износу, рассказал эксперт. Регулярная проверка и замена масла, а также общее техническое обслуживание, критически важны для эффективного прогрева и долговечности автомобиля, подытожил он.

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