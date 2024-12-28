Купил «китайца» — что с ним будет через три года?

Александр Корнев: Прогнозы по китайским автомобилям потеряли актуальность

Большинству китайских автомобилей в РФ на сегодняшний день менее 3 лет при пробегах до 100 тысяч км. Недавно «За рулем» рассказал, что происходит с этими машинами сейчас (и как к этому относиться), но что будет с ними дальше?

И да, все это разные машины, однако же есть некий средний уровень, по которому можно сделать некоторые прогнозы и предположения. Какой ресурс покажут основные агрегаты и какой будет коррозионная стойкость кузовов у машин популярных марок из КНР?

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Первое появление в нашей стране китайского автопрома оставило в народной памяти глубокий след из некачественных комплектующих и ржавчины. Больше десяти лет прошло, а китайцам до сих пор припоминают гнилые Амулеты. Как говорится, не бывает второго шанса произвести первое впечатление, поэтому к новым машинам выработался скепсис, переросший в вопрос про их ближайшее будущее.

Через два-три года мы получим волну китайских машин на вторичном рынке с пробегом, по которому получится собрать статистику о надежности. Пока есть отдельные случаи массовых проблем, как это было у Haval с топливной системой или у Kaiyi с трансмиссией. Подобные «тонкие» места обычно проявляются в первые годы эксплуатации, потому в ближайшем будущем их количество вряд ли увеличится.

Отдельное слово про металл. Работу над ошибками в Китае сделали, железо стало качественнее, слой краски как у некоторых европейских машин, а оцинковка, даже фрагментарная, неплохо защищает сколы и царапины от наших реагентов. С другой стороны, многие жалуются на слабую стойкость ЛКП. В итоге многое зависит от качества обслуживания и внимательности владельца.

Что касается цен, то эти машины не станут сильно дешевле. Новая автомобильная реальность задрала ценники как на новые, так и на подержанные машины, поэтому прогнозы о доступности «китайцев» с пробегом уже потеряли актуальность. Остаточная стоимость будет расти из-за отсутствующей альтернативы, которая станет еще заметнее через несколько лет, если к нам не вернутся ушедшие марки.