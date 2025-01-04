Этот Лексус можно считать действительно самым безопасным, и вот почему

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Inkas Armored первой в мире переделала новый внедорожник Lexus GX550 в броневик

Компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing, канадский лидер в области бронирования автомобилей, представила свою последнюю разработку – бронированный Lexus GX550.

В основе бронированного Lexus GX550 лежит новейшая модель GX550, известная своей мощью и внедорожными качествами. Однако, Inkas Armored пошли гораздо дальше, чем просто добавление брони к стандартной комплектации. Они провели всестороннюю модернизацию, затрагивающую практически каждый элемент конструкции.

Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored
Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored
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Ключевой особенностью этого броневика является его впечатляющая баллистическая защита. Кузовные панели и дверные рамки подверглись существенному усилению, выдерживая обстрел из автоматического оружия калибром до 7.62 мм. Более того, Lexus GX550 от Inkas способен выдержать одновременный подрыв двух осколочно-фугасных гранат DM51.

Баллистическое стекло значительной толщины обеспечивает надежную защиту от осколков и пуль, а защищенный бензобак предотвращает возгорание в случае повреждения. Даже шины – RunFlat с усиленными боковинами, установленными на 20-дюймовые кованые диски – способствуют сохранению управляемости в экстремальных ситуациях.

Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored
Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored

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Inkas Armored не остановились на базовой бронированной защите. Броневик дополнен рядом инновационных решений, повышающих безопасность и комфорт пассажиров. В качестве дополнительного оборудования предлагается система пожаротушения, камеры ночного видения и система подачи кислорода в салон, аварийный люк на крыше, автодоводчики дверей и т.д.

Несмотря на значительные доработки, техническая основа Lexus GX550 осталась неизменной. Под капотом находится мощный битурбированный двигатель V6 объемом 3,4 литра, развивающий 349 л.с. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

Цена на бронированный Lexus GX550 от Inkas не разглашается.

Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored
Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored
Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored
Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored
Интерьер Lexus GX550

Источник: Inkas Armored

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Лежнин Роман
Фото:Inkas Armored
Количество просмотров 7
04.01.2025 
Фото:Inkas Armored
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