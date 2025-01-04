Этот Лексус можно считать действительно самым безопасным, и вот почему

Inkas Armored первой в мире переделала новый внедорожник Lexus GX550 в броневик

Компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing, канадский лидер в области бронирования автомобилей, представила свою последнюю разработку – бронированный Lexus GX550.

В основе бронированного Lexus GX550 лежит новейшая модель GX550, известная своей мощью и внедорожными качествами. Однако, Inkas Armored пошли гораздо дальше, чем просто добавление брони к стандартной комплектации. Они провели всестороннюю модернизацию, затрагивающую практически каждый элемент конструкции.

Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored

Ключевой особенностью этого броневика является его впечатляющая баллистическая защита. Кузовные панели и дверные рамки подверглись существенному усилению, выдерживая обстрел из автоматического оружия калибром до 7.62 мм. Более того, Lexus GX550 от Inkas способен выдержать одновременный подрыв двух осколочно-фугасных гранат DM51.

Баллистическое стекло значительной толщины обеспечивает надежную защиту от осколков и пуль, а защищенный бензобак предотвращает возгорание в случае повреждения. Даже шины – RunFlat с усиленными боковинами, установленными на 20-дюймовые кованые диски – способствуют сохранению управляемости в экстремальных ситуациях.

Броневик Lexus GX550 от Inkas Armored

Inkas Armored не остановились на базовой бронированной защите. Броневик дополнен рядом инновационных решений, повышающих безопасность и комфорт пассажиров. В качестве дополнительного оборудования предлагается система пожаротушения, камеры ночного видения и система подачи кислорода в салон, аварийный люк на крыше, автодоводчики дверей и т.д.

Несмотря на значительные доработки, техническая основа Lexus GX550 осталась неизменной. Под капотом находится мощный битурбированный двигатель V6 объемом 3,4 литра, развивающий 349 л.с. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

Цена на бронированный Lexus GX550 от Inkas не разглашается.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Inkas Armored