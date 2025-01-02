Стоимость проезда в московском транспорте скорректирована с учетом инфляции

Тарифы на проезд в московском транспорте изменились со 2 января 2025 года

Со 2 января 2025 года в столице изменились тарифы на проезд в городском транспорте.

Цена одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась, в среднем, на 2 рубля. Самым выгодным способом оплаты остается биометрия – стоимость 1 поездки составляет 59 рублей.

Стоимость проездных билетов на месяц для школьников и студентов на все виды транспорта – 875 рублей и остается одной из самых доступных по сравнению с другими крупными российскими городами.

С помощью оплаты проезда по карте «Тройка» пассажиры по-прежнему могут бесплатно в течение 90 минут пересаживаться между метро, МЦК, МЦД и маршрутами наземного транспорта, а на некоторых маршрутах МЦД – в течение 120 минут.

Несмотря на изменение стоимости, тарифы на проезд в столице с 2011 года остаются ниже инфляции. Накопленный разрыв между индексацией и инфляцией составляет 25%.

Средства, полученные от индексации тарифов, будут направлены на дальнейшее развитие городского транспорта: модернизацию инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.

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Источник: Дептранс