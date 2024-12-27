Скончался экс-президент автокорпорации, сумевший вывести ее на мировой уровень

В Японии скончался самый харизматичный из президентов Suzuki Осаму Судзуки

Экс-президент Suzuki Осаму Судзуки скончался в возрасте 94 лет. За более чем 40-летний период его правления корпорацией Suzuki достигла мирового уровня. О смерти предпринимателя сообщили зарубежные таблоиды.

В компании карьера Судзуки началась, когда он стал зятем второго президента концерна в 1958 году. Спустя 20 лет он стал четвертым президентом автопроизводителя. Под руководством Судзуки в 1979 году выпустили на рынок малолитражку ценой менее 500 тысяч иен, что по курсу на то время соответствовало 2550 долларам.

Осаму Судзуки

В 1983 году Suzuki стал первым японским автопроизводителем, открывшим свой завод в Индии, машины этой марки стали самыми продаваемыми на индийском рынке.

Деятельность Судзуки проходила под слоганом: «создание вещей хорошего качества, но по доступным ценам». В 2000 году он возглавил совет директоров Suzuki, его называли харизматичным управленцем. Продажи автоконцерна в период его правления достигли показателя в 300 млрд иен в год, а в 2000 году они вышли на уровень 3 трлн в год.

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Источник: reuters.com