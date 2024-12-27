#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
27 декабря
Новые Kia, Hyundai, BMW и другие авто из-за рубежа можно купить на Магнит Маркет
Магнит Маркет и CarClick запустили продажи...
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
27 декабря
Японские автоконцерны с мировым именем объединятся, чтобы снизить затраты
Nissan, Honda и Mitsubishi ведут переговоры о...
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
27 декабря
В 2026 году запустят альтернативный маршрут скоростной трассы к аэропорту
Хуснуллин: запущено строительство транспортной...

Скончался экс-президент автокорпорации, сумевший вывести ее на мировой уровень

В Японии скончался самый харизматичный из президентов Suzuki Осаму Судзуки

Экс-президент Suzuki Осаму Судзуки скончался в возрасте 94 лет. За более чем 40-летний период его правления корпорацией Suzuki достигла мирового уровня. О смерти предпринимателя сообщили зарубежные таблоиды.

В компании карьера Судзуки началась, когда он стал зятем второго президента концерна в 1958 году. Спустя 20 лет он стал четвертым президентом автопроизводителя. Под руководством Судзуки в 1979 году выпустили на рынок малолитражку ценой менее 500 тысяч иен, что по курсу на то время соответствовало 2550 долларам.

Осаму Судзуки
Осаму Судзуки
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

В 1983 году Suzuki стал первым японским автопроизводителем, открывшим свой завод в Индии, машины этой марки стали самыми продаваемыми на индийском рынке.

Деятельность Судзуки проходила под слоганом: «создание вещей хорошего качества, но по доступным ценам». В 2000 году он возглавил совет директоров Suzuki, его называли харизматичным управленцем. Продажи автоконцерна в период его правления достигли показателя в 300 млрд иен в год, а в 2000 году они вышли на уровень 3 трлн в год.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: reuters.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:AP/TASS
Количество просмотров 5
27.12.2024 
Фото:AP/TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0