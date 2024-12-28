Кожаные сиденья вашего авто станут как новые — делимся лайфхаком

Водителям назвали эффективный способ вернуть автокреслам из кожи утраченный вид

Вернуть презентабельный вид кожаным сиденьям автомобиля можно при помощи простого способа с использованием обычного средства, которое, наверняка, есть в каждом доме. Эксперты издания Pravda.Ru делятся лайфхаком, как вернуть обивке салона утраченный блеск и насыщенность цвета.

Речь идет об обычном оливковом масле, именно эту доступную жидкость можно использовать в качестве эффективного способа по уходу за обивкой сидений из кожи. Примечательно, что оливковое масло не только возвращает блеск, но и предотвращает преждевременное старение материала.

«Чтобы вернуть салону былой вид, понадобится небольшое количество оливкового масла и чистая мягкая ткань. Нанесите небольшое количество масла на ткань и аккуратно обработайте поверхность сидений, равномерно распределяя масло. Результат будет заметен сразу: кожа станет сияющей и обновленной», – констатируют эксперты.

Эту процедуру рекомендуется повторять один раз в неделю, чтобы сохранить кожаную обивку салона в идеальном состоянии. Такой способ предотвратит появление трещин, потерю цвета и других признаков старения.

В отличие от химических средств, оливковое масло не содержит агрессивных компонентов, вредящих коже. Кроме того, защитный слой предохранит материал от пересыхания.