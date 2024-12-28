Спорткар российской разработки – первые изображения!

Bureau Seven приступило к сборке первого прототипа спорткара CN3500

Расположенная в Москве компания Bureau Seven начала сборку первого прототипа трекового спорткара CN3500. Это новейшая разработка компании, предназначенная для гонок. Очевидно, машину будут использовать команды, представленные в серии СМП РСКГ и других российских соревнованиях.

Машина со стальной пространственной рамой и интегрированными каркасом безопасности и арамидными панелями имеет каркасно-панельный кузов и оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором Toyota 2GR мощностью 350 л.с. в паре с российской 5-ступенчатой спортивной секвентальной КП GearSet, передающей момент на задние колеса.

Колеса – 18", в заводскую комплектацию входят шины Yokohama AD09 R18 255/40. Также в спецификации отдельно прописаны модели шин для кольцевых и для зимних гонок. Длина кузова машины составляет 4280 мм, ширина 1970 мм, высота 1055 мм. Колесная база – 2520 мм, дорожный просвет – 109 мм. Бак для спринтерских гонок имеет емкость 50 л, а опциональный для гонок на выносливость – 100 л. Сухая масса болида составляет 750 кг, конструкция будет омологирована по правилам RAF.

Автором облика перспективного российского трекового спорткара является Артем Попков, в разные годы трудившийся дизайнером в компаниях Renault, Opel, Hyundai Motor и Mercedes-Benz, сообщает источник. На 2025 годы к заказу доступны 7 экземпляров Bureau Seven CN3500. Срок производства составляет 6 месяцев с моменты подписания договора.

Bureau Seven проектирует и производит легкие спортивные автомобили с 2015 года. Их первый проект – это спортпрототип CN1600 527, созданный по мотивам Lotus Seven. На сегодня это самая массовая модель в классе CN российской серии СМП РСКГ и вообще самый популярный автомобиль в российском «кольце» – в сезоне 2024 года на таких машинах гонялись более 30 пилотов серии. Модель на 90% локализована в России.

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Источник: Автопоток, Bureau Seven