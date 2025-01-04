Названы опасные способы сэкономить на машине

Эксперт «За рулем» Колодочкин назвал пять рискованных способов сэкономить на авто

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в своем материале рассказал об опасных способах экономии на эксплуатации машины. Так, считается, что можно снизить расходы на топливо, заливая АИ-92 вместо положенного АИ-95 или пытаясь искать АЗС с низкими ценами.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Первый способ, в общем-то, допустим: мотор, заточенный под 95-й, поедет и на 92-м. Без особой прыти, но поедет. Но тут важно знать, что написано в инструкции к машине. Если указан только 95-й, то при обращении с какими-то моторными делами к официалу вы немедленно лишитесь гарантии: пробу топлива из бака обязательно возьмут. Найдут неразрешенный «девяносто второй» — на бесплатный ремонт не рассчитывайте.

Эксперт отметил, что не стоит экономить и на замене охлаждающей жидкости. Ее составляющие со временем теряют эффективность: растет кислотность состава, падает антикоррозионная защита. Примерный букет неприятностей: перегрев, окисление металла, разрушение термостата, возникновение кавитации и тому подобное, рассказал Колодочкин.

Также он предупредил, что не следует забывать о гигиене кузова машины. Это самый дорогой элемент конструкции, при этом своевременное удаление с него грязи, а также внимание к микросколам и трещинам в лакокрасочном покрытии продлят его жизнь.

Эксперт предостерег и от экономии на покупке деталей для важных узлов машины. Цена такой «экономии» может стать трагической, сообщил он.

Лучше не пытаться сэкономить и на масле, покупая самое дешевое. А более редкую замену масла «можно простить» лишь тем автомобилистам, которые за год не проезжают и тысячи километров.

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