5 опасных способов сэкономить на авто

Автомобиль спокойно обойдется без суперлампочек с пометкой «+50%» или, например, без дорогих стеклоочистителей. Но есть отдельные «табу».

Основные приемы экономии известны: спокойный стиль езды (плавные ускорения, минимум торможений), выбор оптимального маршрута и времени для поездки. Еще можно перейти на использование некоторых бюджетных расходников, которые часто не уступают дорогим однофамильцам — стеклоочистители, омывайки. А вот попытки сэкономить на всем подряд приветствовать никак нельзя.

Топливо

Основных способов сэкономить на топливе два: заливать 92-й вместо 95-го или выискивать АЗС с дешевыми ценниками.

Первый способ, в общем-то, допустим: мотор, заточенный под 95-й, поедет и на 92-м. Без особой прыти, но поедет. Но тут важно знать, что написано в инструкции к машине. Если указан только 95-й, то при обращении с какими-то моторными делами к официалу вы немедленно лишитесь гарантии: пробу топлива из бака обязательно возьмут. Найдут неразрешенный «девяносто второй» — на бесплатный ремонт не рассчитывайте.

Июнь-2020: разница в стоимости литра бензина между 92-м и 95-м составляет 3–4 рубля. Если расходовать бак в неделю, то за месяц получается разница примерно рублей в 700–800. Даже если 92-й для вас разрешен, но на заправке вам плеснули бензинчик с октановым числом чуть ниже требуемого, то виноватым в случае разборок на сервисе все равно окажетесь вы. А вот 95-й как раз и несет в себе технологический запас, избавляющий от подобных неприятностей.

Поиск АЗС со сказочно низкими ценами до добра тоже не доведет. «За рулем» многократно приводил результаты экспертиз топлива, которое продавалось на несколько рублей дешевле, чем на фирменных АЗС. Самое забавное заключение, которое нам приходилось слышать в лабораториях, звучало так: «Это вообще не бензин!» В общем, не делайте так: сэкономите немного, зато придется потратиться на капиталку двигателя или как минимум промывку топливной системы.

Охлаждающая жидкость

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Охлаждающая жидкость (в простонародье — антифриз) отличается от прочих технических жидкостей тем, что владельцы не торопятся ее заменять. Если машина обслуживается у официалов — дело другое: там выдерживают регламент. Но в целях той же экономии очень многие автовладельцы избегают подобных визитов, предпочитая действовать самостоятельно. При этом хорошо известно: машина остается работоспособной даже с древним антифризом, который не меняли годами.

Экономия налицо? Да, но только в том случае, если вы рассчитываете продать машину в ближайшем будущем. Компоненты охлаждающей жидкости со временем теряют эффективность: растет кислотность состава, падает антикоррозионная защита. Примерный букет неприятностей — перегрев, окисление металла, разрушение термостата, возникновение кавитации и т.п.

Наш совет: если к вам попал автомобиль с неизвестной сервисной историей, сразу меняйте антифриз. При этом нужна именно полная замена, поскольку состав ранее залитой жидкости вам неизвестен, а смешивать антифризы, произведенные по разным технологиям, категорически нельзя.

Гигиена кузова

На этом пункте многие недоуменно споткнутся: дескать, вот уж без чего легко можно обходиться. Однако же не соглашусь. И дело даже не в том, что воспитанному человеку должно быть неприятно садиться в грязную машину. И не в том, что за грязь могут как-то наказать. Просто кузов — это самый дорогой элемент автомобиля, а своевременное удаление с него налипшей гадости, а также внимание к микросколам и трещинкам в лакокрасочном покрытии продлит его жизнь. А в нынешних эпидемиологических условиях необходимость максимально возможной чистоты вообще не должна вызывать сомнения. И речь идет как об экстерьере, так и об интерьере машины. Не жалейте на это ни времени, ни денег.

Не смотрите с презрением на шампуни, полироли и прочие очистители. Помимо своей основной функции эти средства, в конечном итоге, помогут вам продать машину подороже! А такие рассуждения сегодня в тренде.

Запчасти

Общий подход: приобретая детали, к примеру, для подвески или тормозов, необязательно покупать только оригинальные запчасти. Зачастую можно брать и неоригинал. При этом он иногда обойдется дороже оригинала.

А вот чего точно нельзя делать, так это приобретать запчасти noname-производителя по очень низкой цене. Цена такой «экономии» может стать трагической. Если речь идет о побрякушках типа брелочков или очечников, тогда дело другое, но при выборе самых ответственных запчастей — например, элементов тормозных систем — экономия неуместна.

Моторное масло

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Чтобы сэкономить на масле, нужно его либо реже менять, либо выискивать дешевое. А самое дешевое масло в последнее время стало попадаться в здоровенных бочках — так сказать, в розлив. Не хочу сказать ничего плохого про бочки, но чем они наполнены — дело темное. И уж если кому-то захотелось поторговать нехорошим маслом, то бочки для этого подойдут гораздо лучше канистр. Впрочем, у бочек есть и другой недостаток: масло в ней будет портиться гораздо быстрее, чем в канистре. Дело в том, что в запечатанной канистре контакт продукта с воздухом минимален, а вот в бочке, из которой постоянно что-то выливают, он существенно больше.

Что касается более редкой замены масла, то его можно простить разве что тем автовладельцам, которые за год не проезжают и тысячи километров. В редакцию «За рулем» часто обращаются автомобилисты с вопросом: неужели все-таки надо менять масло, если я почти не езжу на машине? Да, надо менять, потому что упомянутое окисление никто не отменял. Однако — между нами — при такой щадящей эксплуатации ничего страшного ни с маслом, ни с мотором не произойдет.

Всем счастливого пути и минимальных непредвиденных затрат!