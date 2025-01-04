Почему бензин АИ-92 бывает опасен для машины: ответ эксперта

Эксперт «За рулем» Виноградов объяснил, как 92-й бензин может «убить» мотор

Далеко не все современные моторы, адаптированные под АИ-92, могут работать на нем без вреда для себя, рассказал эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Он пояснил, что опасность низкооктанового топлива состоит в детонации, последствием которой является перегрев деталей двигателя, выход из строя прокладки головки блока цилиндров и разрушение перегородок между поршневыми кольцами.

Заливать в бак АИ-92 лучше только время от времени и только при спокойной езде. Дело в том, что при турбине и непосредственном впрыске требование к октановому числу всегда выше. Его можно уменьшить, но полноценной заменой АИ-92 не станет, а риск детонации при активной езде будет сохраняться.

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