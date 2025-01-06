Промывка двигателя при замене масла: нужна или нет?

Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, когда нужно промывать мотор перед заменой масла

Промывать двигатель перед заменой масла или нет? Споры об этом не утихают уже давно.

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин высказался по данному вопросу в своем материале.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Когда промывка не требуется? Вы – первый и единственный владелец своего автомобиля; вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше – чаще); вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое); в дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

О промывке следует задуматься, покупая машину с пробегом, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Другой случай – смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Способы промывки двигателя эксперт подробно описал в своей статье.

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