Промывка двигателя при замене масла: нужна или нет?
Промывать двигатель перед заменой масла или нет? Споры об этом не утихают уже давно.
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин высказался по данному вопросу в своем материале.
Мнение эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Когда промывка не требуется? Вы – первый и единственный владелец своего автомобиля; вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше – чаще); вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое); в дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.
О промывке следует задуматься, покупая машину с пробегом, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Другой случай – смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.
Способы промывки двигателя эксперт подробно описал в своей статье.
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