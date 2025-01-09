#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Лифтбек и кроссовер Bestune получат обновления в 2025 году

FAW готовит две новые модели Bestune и два обновления для российского рынка

Компания FAW планирует вывести на российский рынок два новых автомобиля линейки Bestune, сообщили в пресс-службе «FAW Легковые автомобили».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Также рассматриваются возможные обновления для моделей B70 и T90.

На российском рынке лифтбек Bestune B70 представлен в трех комплектациях: Enjoyment, Prestige и Master. Покупателям доступны две версии силовых агрегатов: 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также 2-литровый турбодвигатель мощностью 217 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Цена Bestune B70 колеблется от 2 499 990 рублей (1,5 л, 7-ступенчатый робот) до 3 249 990 рублей (2 л, 6-ступенчатый автомат).

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Флагманский кроссовер Bestune T90 доступен в комплектациях Luxury, Noble и Flagship. В зависимости от версии автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым роботом или более мощным 2-литровым мотором на 245 л.с., который работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. Цена T90 варьируется от 2 779 990 до 3 719 990 рублей.

Кроме того, в российской линейке Bestune присутствуют компактный кроссовер Т55 и среднеразмерный Т77.

Источник: «АВТОСТАТ»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 220
09.01.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0