Лифтбек и кроссовер Bestune получат обновления в 2025 году

FAW готовит две новые модели Bestune и два обновления для российского рынка

Компания FAW планирует вывести на российский рынок два новых автомобиля линейки Bestune, сообщили в пресс-службе «FAW Легковые автомобили».

Также рассматриваются возможные обновления для моделей B70 и T90.

На российском рынке лифтбек Bestune B70 представлен в трех комплектациях: Enjoyment, Prestige и Master. Покупателям доступны две версии силовых агрегатов: 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также 2-литровый турбодвигатель мощностью 217 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Цена Bestune B70 колеблется от 2 499 990 рублей (1,5 л, 7-ступенчатый робот) до 3 249 990 рублей (2 л, 6-ступенчатый автомат).

Флагманский кроссовер Bestune T90 доступен в комплектациях Luxury, Noble и Flagship. В зависимости от версии автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым роботом или более мощным 2-литровым мотором на 245 л.с., который работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. Цена T90 варьируется от 2 779 990 до 3 719 990 рублей.

Кроме того, в российской линейке Bestune присутствуют компактный кроссовер Т55 и среднеразмерный Т77.

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Источник: «АВТОСТАТ»