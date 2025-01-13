Nissan показал очень странные концепты — что это вообще такое?

Компания Nissan представила автомобили, созданные студентами

Автомобильный бренд Nissan представил проекты, которые выполнили студенты собственного технического колледжа компании в Японии. Все три проекта – реальные прототипы автомобилей для разных целевых групп автовладельцев.

Концепт Nissan NEO Skyline

Например, первая модель рассчитана на людей в возрасте от 30 до 50 лет и называется NEO Skyline. Машинка создана на платформе Infiniti G35 из 2000-х годов. Вглядитесь в фото выше – как вам такой «Скай»?

Вот что получится, если объединить кузова Nissan Fairlady Z и Nissan Leaf

Второй проект – истинный «Франкенштейн», но, может быть, в хорошем смысле. Просто дело в том, что он сочетает переднюю часть современного двухместного фастбек-купе Nissan Z (в Японии – Nissan Fairlady Z) с задней частью... электромобиля Nissan Leaf.

Концепт Nissan Kiwami

Да-да, они просто сварили две тачки вместе, расширив по месту задние арки. Только представьте, насколько им было весело... Третий же проект порадует (хотя мы не слишком уверены) любителей японского автопрома 1980-х.

Студенты взяли Bluebird Maxima и с помощью стайлинга и покраски за 2,5 месяца (на предыдущие проекты ушло по полгода) превратили его в нечто, что они называют Kiwami, то есть «превосходный». Не знаем, как вам, но, похоже, в этом что-то есть. Интересно, что так решило и руководство Nissan – и буквально только что показало все три проекта на Токийском автосалоне!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Car and Driver