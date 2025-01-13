#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Nissan показал очень странные концепты — что это вообще такое?

Компания Nissan представила автомобили, созданные студентами

Автомобильный бренд Nissan представил проекты, которые выполнили студенты собственного технического колледжа компании в Японии. Все три проекта – реальные прототипы автомобилей для разных целевых групп автовладельцев.

Концепт Nissan NEO Skyline
Концепт Nissan NEO Skyline
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Например, первая модель рассчитана на людей в возрасте от 30 до 50 лет и называется NEO Skyline. Машинка создана на платформе Infiniti G35 из 2000-х годов. Вглядитесь в фото выше – как вам такой «Скай»?

Вот что получится, если объединить кузова Nissan Fairlady Z и Nissan Leaf
Вот что получится, если объединить кузова Nissan Fairlady Z и Nissan Leaf

Второй проект – истинный «Франкенштейн», но, может быть, в хорошем смысле. Просто дело в том, что он сочетает переднюю часть современного двухместного фастбек-купе Nissan Z (в Японии – Nissan Fairlady Z) с задней частью... электромобиля Nissan Leaf.

Концепт Nissan Kiwami
Концепт Nissan Kiwami

Да-да, они просто сварили две тачки вместе, расширив по месту задние арки. Только представьте, насколько им было весело... Третий же проект порадует (хотя мы не слишком уверены) любителей японского автопрома 1980-х.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Студенты взяли Bluebird Maxima и с помощью стайлинга и покраски за 2,5 месяца (на предыдущие проекты ушло по полгода) превратили его в нечто, что они называют Kiwami, то есть «превосходный». Не знаем, как вам, но, похоже, в этом что-то есть. Интересно, что так решило и руководство Nissan – и буквально только что показало все три проекта на Токийском автосалоне!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Car and Driver

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1242
13.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0