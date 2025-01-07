Названы недостатки дополнительной шумоизоляции автомобиля

Эксперт Стрельбицкий перечислил семь минусов дополнительной шумоизоляции авто

У незаводской шумоизоляции машины есть существенные минусы, сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Основной из них – существенное увеличение массы машины. Это дополнительная нагрузка на подвеску и повышение расхода бензина. Особенно негативно это сказывается на навесных деталях кузова. Так, от излишнего веса быстро провисают двери на петлях, рассказал специалист.

К тому же шумоизоляция изолирует полости внутри кузова, где будет накапливаться вода. Это идеальные условия для появления ржавчины.

Монтаж шумоизоляционных материалов требует специальных навыков. Доступ к некоторым узлам и агрегатам для обслуживания становится затруднительным, а после демонтажа обивки кузова появляются трудно устранимые скрипы, рассказал Стрельбицкий.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Газета.Ru