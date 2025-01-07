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Грядет рекордное сокращение российского авторынка

Эксперт Удалов: российский авторынок в 2025 году обвалится на 20%

Российский авторынок в 2025 году, по одному из прогнозов, может обвалиться на 20%, предполагает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он перечислил несколько причин, тянущих рынок вниз. Первая – это «выбранный» спрос на машины в августе, сентябре и октябре.

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Когда стало известно о повышении утильсбора, это резко стимулировало спрос и, соответственно, продажи. Вторым фактором стала ключевая ставка, плюс девальвация, пояснил Удалов.

Согласно негативному прогнозу, рынок снизится до 1,27 млн единиц.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: News.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 510
07.01.2025 
Фото:Depositphotos
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