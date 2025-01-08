Как сэкономить на обслуживании своего автомобиля: секреты эксперта

Эксперт «За рулем» Ревин дал семь советов по экономии на техобслуживании авто

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин поделился способами экономии на техобслуживании машины. Он советует чаще менять моторное масло, чтобы продлить работоспособность силовой установки на долгие годы.

По его мнению, это нужно делать каждые 7,5-10 тысяч пройденных километров. Процедура может проводиться самостоятельно, при этом потребуется смотровая яма или эстакада, чтобы получить доступ к сливной пробке.

Также важна замена воздушного и салонного фильтров.

Совет эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Провести эти операции просто на подавляющем большинстве автомобилей. Причем можно даже не приурочивать их к большим ТО. Ведь скорость загрязнения этих элементов зависит от условий эксплуатации. Например, на машине, которая ездит мало, можно не менять воздушный фильтр несколько лет. А вот салонный лучше обновлять хотя бы раз в год, так как в нем накапливаются вредные для здоровья человека бактерии.

С остальными советами эксперта можно ознакомится в его статье.

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