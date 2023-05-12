Разумно экономим на техобслуживании – вот что посоветовал автоэксперт

Многие операции автовладелец может выполнить самостоятельно. Но бывают случаи, когда целесообразно доверить машину профессиональным ремонтникам.

Масло в двигателе

Если хотите продлить жизнь двигателю, менять масло нужно чаще, чем предписывает регламент. В зависимости от условий эксплуатации и качества масла лучше сократить интервалы между заменами до 7,5-10 тысяч км.

Работа несложная – за нее можно взяться самому. По крайней мере, будете уверены, что залили масло и установили фильтр, которые приобрели.

Но потребуется смотровая яма или эстакада, чтобы добраться до сливной пробки. Многие автолюбители обходятся мини-эстакадами — с их помощью переднюю часть автомобиля удается поднять на 200-300 мм. И обычно этого хватает.

Другой способ – приобрести насос для откачки масла через отверстие измерительного щупа. При этом масла в двигателе остается не больше, чем при сливе через пробку поддона. Особенно удобен такой вариант, если и масляный фильтр можно заменить сверху или через колесную нишу.

Воздушный и салонный фильтр

Провести эти операции просто на подавляющем большинстве автомобилей. Причем можно даже не приурочивать их к большим ТО. Ведь скорость загрязнения этих элементов зависит от условий эксплуатации.

Например, на машине, которая ездит мало, можно не менять воздушный фильтр несколько лет. А вот салонный лучше обновлять хотя бы раз в год, так как в нем накапливаются вредные для здоровья человека бактерии.

Чтобы салонный фильтр служил подольше, нужно раз в год снимать накладку под ветровым стеклом и чистить пространство короба воздухопритока.

Свечи, ремни, клапаны

Замена свечей на некоторых автомобилях требует обязательной продувки сжатым воздухом свечных колодцев и затяжки свечей динамометрическим ключом. Есть инструмент и желание – можно не обращаться к мастерам.

В чем плюс самостоятельной работы? Можно дополнительно сэкономить, если ваши пробеги невелики. А именно менять свечи по пробегу, а не привязываться к большому ТО, как это делают в официальных сервисах.

То же самое и с заменой ремня ГРМ. Правда, из-за неизбежного старения резины его придется обновлять не реже, чем раз в 5-6 лет. Даже если ездите немного. Однако операция это сложная, поэтому большинство автолюбителей обращаются в сервис.

Регулировку клапанов на моторах, где не предусмотрены гидрокомпенсаторы, тоже предпочитают доверить профессионалам. Ведь требуется снимать распределительные валы и иметь набор регулировочных стаканчиков нужных размеров. Работа непростая и должна выполняться в проверенном сервисе.

Тормозная жидкость

Как ни странно, поменять тормозуху сможет даже новичок. Достаточно снять колесо, приоткрыть прокачной штуцер и наблюдать, как жидкость потихоньку вытекает в подставленную емкость.

Главное – вовремя доливать в бачок новую жидкость до тех пор, пока из всех штуцеров не пойдет свежая «тормозуха». По опыту, литра точно хватит.

Единственный минус – такая замена занимает много времени. Но если параллельно будете выполнять другие операции, есть смысл взяться за дело самому.

Перед заменой тормозной жидкости лучше откачать содержимое бачка грушей.

Ходовая часть

Полноценную диагностику подвески и рулевого управления можно провести исключительно на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Такую операцию стоит доверить профессионалам, чтобы точно выявили критически изношенные узлы и дали прогноз, сколько продержатся остальные.

Остерегайтесь развода: нередко в сервисах предлагают «перетряхнуть» всю подвеску. Хотя поменять надо, например, лишь стучащую стойку стабилизатора поперечной устойчивости. За работу отдадите кучу денег, и не факт, что новые детали будут служить дольше тех, что были установлены на машине.

Экспресс-диагностику реально провести самому и без ямы или подъемника, например, при сезонной переобувке. При снятом колесе можно оценить состояние многих элементов тормозной системы, подвески и рулевого управления.

При сезонной замене колес на редакционном Ларгусе я обнаружил критический износ колодок из-за того, что они заклинивали в направляющих. В другой раз заметил порванные чехлы рулевых тяг. Обе неисправности оперативно устранил, и повреждений дорогих узлов не отмечено.

Мойка кузова

Мойка кузова под высоким давлением приводит к быстрому повреждению лакокрасочного покрытия. Более того, вода под напором проникает в зазоры между деталями, куда естественным образом попасть не может. Зимой она замерзает, из-за чего даже происходит разрыв точек контактной сварки, а летом провоцирует коррозию.

Поэтому по возможности мойте автомобиль сами. Либо под небольшим напором, либо по старинке из садового шланга. Грязь лучше удалять специальной щеткой с распушенными волосинками или крупнопористой губкой, которую следует чаще споласкивать чистой водой. Используйте моющее средство, улучшающее скольжение.

Мойка двигателя

Однажды я пострадал от такой услуги. После мойки надежнейщая Toyota Carina-E проехала около километра. Начались перебои в работе двигателя. Машина встала, а в нейтрализаторе загорелся бензин, не сгоревший из-за пропусков зажигания.

Причиной стала вода, попавшая под крышку распределителя. При прогреве она испарилась, а потом сконденсировалась на крышке. По этим токопроводящим дорожкам искра и убегала.

Поэтому мотор желательно мыть самостоятельно. Причем лучше даже не мыть, а протирать детали ветошью, смоченной в керосине или WD-40.