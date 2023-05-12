Разумно экономим на техобслуживании – вот что посоветовал автоэксперт
Масло в двигателе
Если хотите продлить жизнь двигателю, менять масло нужно чаще, чем предписывает регламент. В зависимости от условий эксплуатации и качества масла лучше сократить интервалы между заменами до 7,5-10 тысяч км.
Работа несложная – за нее можно взяться самому. По крайней мере, будете уверены, что залили масло и установили фильтр, которые приобрели.
Но потребуется смотровая яма или эстакада, чтобы добраться до сливной пробки. Многие автолюбители обходятся мини-эстакадами — с их помощью переднюю часть автомобиля удается поднять на 200-300 мм. И обычно этого хватает.
Другой способ – приобрести насос для откачки масла через отверстие измерительного щупа. При этом масла в двигателе остается не больше, чем при сливе через пробку поддона. Особенно удобен такой вариант, если и масляный фильтр можно заменить сверху или через колесную нишу.
Воздушный и салонный фильтр
Провести эти операции просто на подавляющем большинстве автомобилей. Причем можно даже не приурочивать их к большим ТО. Ведь скорость загрязнения этих элементов зависит от условий эксплуатации.
Например, на машине, которая ездит мало, можно не менять воздушный фильтр несколько лет. А вот салонный лучше обновлять хотя бы раз в год, так как в нем накапливаются вредные для здоровья человека бактерии.
Свечи, ремни, клапаны
Замена свечей на некоторых автомобилях требует обязательной продувки сжатым воздухом свечных колодцев и затяжки свечей динамометрическим ключом. Есть инструмент и желание – можно не обращаться к мастерам.
В чем плюс самостоятельной работы? Можно дополнительно сэкономить, если ваши пробеги невелики. А именно менять свечи по пробегу, а не привязываться к большому ТО, как это делают в официальных сервисах.
То же самое и с заменой ремня ГРМ. Правда, из-за неизбежного старения резины его придется обновлять не реже, чем раз в 5-6 лет. Даже если ездите немного. Однако операция это сложная, поэтому большинство автолюбителей обращаются в сервис.
Регулировку клапанов на моторах, где не предусмотрены гидрокомпенсаторы, тоже предпочитают доверить профессионалам. Ведь требуется снимать распределительные валы и иметь набор регулировочных стаканчиков нужных размеров. Работа непростая и должна выполняться в проверенном сервисе.
Тормозная жидкость
Как ни странно, поменять тормозуху сможет даже новичок. Достаточно снять колесо, приоткрыть прокачной штуцер и наблюдать, как жидкость потихоньку вытекает в подставленную емкость.
Главное – вовремя доливать в бачок новую жидкость до тех пор, пока из всех штуцеров не пойдет свежая «тормозуха». По опыту, литра точно хватит.
Единственный минус – такая замена занимает много времени. Но если параллельно будете выполнять другие операции, есть смысл взяться за дело самому.
Ходовая часть
Полноценную диагностику подвески и рулевого управления можно провести исключительно на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Такую операцию стоит доверить профессионалам, чтобы точно выявили критически изношенные узлы и дали прогноз, сколько продержатся остальные.
Остерегайтесь развода: нередко в сервисах предлагают «перетряхнуть» всю подвеску. Хотя поменять надо, например, лишь стучащую стойку стабилизатора поперечной устойчивости. За работу отдадите кучу денег, и не факт, что новые детали будут служить дольше тех, что были установлены на машине.
Экспресс-диагностику реально провести самому и без ямы или подъемника, например, при сезонной переобувке. При снятом колесе можно оценить состояние многих элементов тормозной системы, подвески и рулевого управления.
Мойка кузова
Мойка кузова под высоким давлением приводит к быстрому повреждению лакокрасочного покрытия. Более того, вода под напором проникает в зазоры между деталями, куда естественным образом попасть не может. Зимой она замерзает, из-за чего даже происходит разрыв точек контактной сварки, а летом провоцирует коррозию.
Поэтому по возможности мойте автомобиль сами. Либо под небольшим напором, либо по старинке из садового шланга. Грязь лучше удалять специальной щеткой с распушенными волосинками или крупнопористой губкой, которую следует чаще споласкивать чистой водой. Используйте моющее средство, улучшающее скольжение.
Мойка двигателя
Однажды я пострадал от такой услуги. После мойки надежнейщая Toyota Carina-E проехала около километра. Начались перебои в работе двигателя. Машина встала, а в нейтрализаторе загорелся бензин, не сгоревший из-за пропусков зажигания.
Причиной стала вода, попавшая под крышку распределителя. При прогреве она испарилась, а потом сконденсировалась на крышке. По этим токопроводящим дорожкам искра и убегала.
Поэтому мотор желательно мыть самостоятельно. Причем лучше даже не мыть, а протирать детали ветошью, смоченной в керосине или WD-40.
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