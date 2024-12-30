В структуре ОСАГО грядут серьезные перемены: что нужно знать водителям?

Эксперт Корнев объяснил, чем обернутся для водителей свободные тарифы на ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центральному банку ввести свободный тариф по ОСАГО. РСА обсудит с регулятором такую возможность в начале 2025 года.

Что изменится для водителей? Подорожает ли страховка? Будет ли свободная цена справедливой? На эти волнующие водителей вопросы ответил эксперт Александр Корнев.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Следить за тарифами государству пришлось из-за обязательного статуса ОСАГО, иначе бы цены давно стали рыночными, а водители сами решали покупать автогражданку или нет. Теперь страховщики хотят свободных цен, но обещают остаться в прежних пределах, а если стоимость полисов будет расти, то не быстрее, чем шесть лет до этого.

РСА объясняет свою инициативу зрелым рынком, за которым уже можно не приглядывать. Регуляторному органу хотят оставить право назначать максимальную стоимость страховки. Анонсированное предложение для Центробанка похоже на попытку компенсировать увеличившиеся траты на обслуживание страховых случаев. Ведь запчасти дорожают, новые в дефиците, а старыми еще не разрешили ремонтировать.

Страховщики решили, что новые тарифные рамки вряд ли сильно исправят ситуацию, поэтому решили сыграть на опережение. Уверены, что «отпущенные» цены заставят полисы подорожать сильнее обычного, и цены на них будут переписывать регулярно. В среднем они обойдутся дороже: чуть меньше для примерных владельцев, а для проблемных поднимутся ощутимо. Иными словами, прежняя модель «от водителя» целиком встанет на коммерческие рельсы по пути к увеличению прибыли.