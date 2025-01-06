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Мир лишился самой доступной модели Audi

Audi официально объявила о прекращении доступного хетчбэка Audi A1 30 TFSI

Audi объявила о прекращении производства своего самого доступного хетчбэка – Audi A1 30 TFSI.

Основной причиной, по которой Audi решила остановить выпуск модели A1 30 TFSI, стали слабые продажи. Несмотря на то, что этот хетчбэк был представлен как доступный и функциональный вариант для городских условий, он не смог завоевать популярность среди покупателей. В результате, в головном офисе в Германии было принято решение не выпускать новое поколение этой модели.

Audi A1
Audi A1
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Audi A1 30 TFSI была оснащена 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 115 л.с. и крутящим моментом в 200 Нм. Эти характеристики обеспечивали достаточно динамичное вождение, однако для многих автолюбителей этого было недостаточно.

В результате, покупатели стали обращать внимание на более мощные и производительные версии, такие как 35 TFSI с 1,5-литровым двигателем (149 л.с., 250 Нм) и 40 TFSI с 2,0-литровым мотором.

Интерьер Audi A1
Интерьер Audi A1

С уходом модели 30 TFSI начальная цена на Audi A1 увеличилась с $36 200 до $39 200. Это делает Audi A1 самой дорогой базовой моделью бренда с 1999 года.

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Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Фото:Audi
Количество просмотров 180
06.01.2025 
Фото:Audi
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Отзывы о Audi A1

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