Американцы восхитились возможностями новой Lada Niva Sport

Carscoops высоко оценил новую Lada Niva Sport с 1,8-литровым двигателем

Американский автопортал Carscoops, известный своим критическим взглядом на автомобильный мир, неожиданно высказался о новой Ниве с восторгом.

Ключевым фактором, приковавшим внимание Carscoops, стал новый 1,8-литровый бензиновый двигатель. Забудьте о прежних 82 «лошадках» стандартной Нивы – Niva Sport получила серьезное усиление в лице 16-клапанного мотора, выдающего 122 л.с. и 151 Нм крутящего момента.

Lada Niva Sport

Журналисты издания прямо заявили, что это «существенный шаг» по сравнению с предшественником, назвав прежний двигатель «астматическим». Конечно, эти характеристики не позволят Niva Sport претендовать на рекорды на Нюрбургринге, но для внедорожника, ориентированного на проходимость и практичность, это значительное улучшение динамики. Разгон станет заметно быстрее, а преодоление сложных участков – легче.

Автомобиль получил ряд других важных модернизаций. Среди них – оригинальные передние сиденья, дисковые тормоза как спереди, так и сзади, а также усиленный задний мост.

Lada Niva Sport

Важно отметить, что кузов Niva Sport также адаптирован под новый, более мощный двигатель. Это не просто «накинутый» мотор – инженеры провели ряд работ по усилению конструкции, чтобы обеспечить надежность и безопасность при повышенной нагрузке.

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Источник: Carscoops