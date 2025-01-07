#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Американцы восхитились возможностями новой Lada Niva Sport

Carscoops высоко оценил новую Lada Niva Sport с 1,8-литровым двигателем

Американский автопортал Carscoops, известный своим критическим взглядом на автомобильный мир, неожиданно высказался о новой Ниве с восторгом.

Ключевым фактором, приковавшим внимание Carscoops, стал новый 1,8-литровый бензиновый двигатель. Забудьте о прежних 82 «лошадках» стандартной Нивы – Niva Sport получила серьезное усиление в лице 16-клапанного мотора, выдающего 122 л.с. и 151 Нм крутящего момента.

Lada Niva Sport
Lada Niva Sport
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Вместо Кулрея и Атласа – изучили новый кроссовер Джили

Журналисты издания прямо заявили, что это «существенный шаг» по сравнению с предшественником, назвав прежний двигатель «астматическим». Конечно, эти характеристики не позволят Niva Sport претендовать на рекорды на Нюрбургринге, но для внедорожника, ориентированного на проходимость и практичность, это значительное улучшение динамики. Разгон станет заметно быстрее, а преодоление сложных участков – легче.

Автомобиль получил ряд других важных модернизаций. Среди них – оригинальные передние сиденья, дисковые тормоза как спереди, так и сзади, а также усиленный задний мост.

Lada Niva Sport
Lada Niva Sport

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Важно отметить, что кузов Niva Sport также адаптирован под новый, более мощный двигатель. Это не просто «накинутый» мотор – инженеры провели ряд работ по усилению конструкции, чтобы обеспечить надежность и безопасность при повышенной нагрузке.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 11154
07.01.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+46