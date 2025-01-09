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Размораживаем жидкость в бачке омывателя — простой и эффективный лайфхак

Эксперты поделились эффективным способом размораживания бачка омывателя в авто

Проблема с замерзшей омывайкой очень актуальна для водителей в зимнее время года. Эксперты издания Pravda.Ru поделились советом, как быстро разморозить бачок омывателя, потому что от его функционала зависит в том числе безопасность во время управления транспортным средством.

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Основной причиной замерзания стеклоомывающей жидкости является ее низкое качество, некоторые дешевые составы теряют свои свойства уже при температуре 10°C. Причем даже качественная жидкость может заледенеть, если ее разбавили водой.

«Чтобы вернуть бачок омывателя в рабочее состояние, выполните простое действие: залейте горячую воду вокруг бачка омывателя. Это поможет растопить лед снаружи и ускорить процесс. Добавьте в бачок незамерзающую жидкость с температурой замерзания не выше -30°C. Она снизит общий уровень замерзания и постепенно растворит лед», – советуют эксперты.

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Если жидкость в бачке замерзла полностью и нет доступа к горячей воде, необходимо переместить автомобиль в теплое помещение, например, на отапливаемую парковку.

Чтобы не столкнуться с проблемой замерзания стеклоомывающей жидкости, нужно использовать только качественные составы, выдерживающие экстремально низкие температуры. Кроме того, не стоит в целях экономии разбавлять «незамерзайку» водой. Также нужно периодически проверять уровень жидкости и по необходимости доливать состав в бачок.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16622
09.01.2025 
Фото:Depositphotos
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