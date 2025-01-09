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Владельцы популярного премиум-внедорожника пожаловались на его качество

У новых внедорожников Lexus GX на солнце плавятся детали

Владельцы новых внедорожников Lexus GX из США пожаловались на качество своих автомобилей. Так, на некоторых экземплярах корпуса зеркал под воздействием солнца расплавились. На некоторых авто деформировалась черная пластиковая отделка дверей, также сообщалось о случаях расплавления пластиковых частей рейлингов на крыше.

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Один из собственников внедорожника из Аризоны рассказал, что его машина несколько дней была припаркована у подъезда, после чего корпус бокового зеркала деформировался. Местный дилер ответил на претензию, что нагревательный элемент в зеркале не виноват и что все работает правильно.

Автопроизводитель Lexus пока ситуацию с качеством авто не комментирует.

Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: The Drive

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Ушакова Ирина
Фото:Lexus | Соцсети
Количество просмотров 447
09.01.2025 
Фото:Lexus | Соцсети
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