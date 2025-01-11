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Сколько бы сейчас стоил кроссовер Skoda Karoq при официальных поставках в Россию?

Кадаков: Цена Skoda Karoq в России при официальном ввозе была бы 5,5 млн рублей

Главный редактор «За рулем» в передаче «Рулевой» на радиостанции «Вести ФМ» поразмышлял о возможной стоимости кроссовера Skoda Karoq, если геополитическая ситуация изменится и автомобили начнут поставлять в Россию официально.

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Skoda Karoq
Skoda Karoq

Вопреки популярному мнению, даже в таком случае ожидать дешевых машин не стоит, отметил эксперт. В Германии Skoda Karoq стоит около 30 тысяч евро (округлим для ровного счета), что по текущему курсу составляет примерно 3,2 миллиона рублей. Для официальных поставок, конечно, будет вычтен НДС, но итоговая стоимость все равно останется около 3 млн рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

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На эту сумму нужно «накинуть» таможенную пошлину (15%), утилизационный сбор – для Karoq с двигателем 1,5 л это 667 тыс. рублей, наш НДС (20%) и стоимость доставки. Также потребуется оплата сертификации и других дополнительных расходов, таких как установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. В итоге даже при минимальных затратах стоимость машины составит более 5 млн рублей.

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Но если учесть, что официальные продажи будут включать маржу дистрибьютора и дилеров (они ведь тоже захотят заработать), цена Skoda Karoq не опустится ниже 5,5 млн рублей. Таким образом, «по умолчанию» стоимость автомобиля вырастет на два с лишним миллиона рублей по сравнению с начальной ценой в 3,2 миллиона.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Если везти машину из Китая, начальная цена, возможно, будет немного ниже, но дополнительные платежи все равно останутся те же самые, если везешь официально. Хотя стоимость доставки может быть разная. В любом случае дешевыми машины не будут, потому что нигде ничего дешевого, к сожалению, уже нет.

Напомним, в 2020 году, когда автомобиль только начинали продавать в России, его цена в комплектации Ambition с мотором 1.4 и 8АКП стартовала с отметки 1 499 000 рублей.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2129
11.01.2025 
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6