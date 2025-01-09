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Новый кроссовер Honda доступнее «китайцев» теперь в России

В России появились в продаже новые кроссоверы Honda Vezel по цене от ₽2,3 млн

В Россию продолжают поставлять японские кроссоверы Honda Vezel как в праворульной, так и в леворульной версии по цене от 2 300 000 рублей. Для сравнения, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в базе стоит от 2 780 000 рублей. Geely Coolray в базовой комплектации продают за 2 799 190 рублей.

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Honda Vezel
Honda Vezel

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В Кемерово предлагают кроссовер 2023 г. в. с правым рулем за 2 300 000 рублей. 2 400 000 рублей стоит леворульный Vezel с доставкой во Владивосток.

У официальных дилеров автомобиль дороже. В одном из столичных салонов автомобиль с гарантией три года или 100 000 км стоит от 4 590 000 рублей.

Honda Vezel
Honda Vezel

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Под капотом Honda Vezel 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 124 л.с. и 145 Нм крутящего момента, вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 13226
09.01.2025 
Фото:Honda
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