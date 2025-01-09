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В продаже появился новый современный седан дешевле Lada Vesta

В Китае стартовали продажи нового гибридного седана BYD Seal 05 DM-i

В Китае стартовали предпродажи гибридного седана BYD Seal 05 DM-i. Автомобиль предлагается в трех комплектациях по цене от 89 800 до 109 800 юаней (1,2-1,5 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, Lada Vesta сейчас стоит от 1 459 900 рублей.

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BYD Seal 05 DM-i
BYD Seal 05 DM-i

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Seal 05 DM-i оснащен подключаемой гибридной системой, в которую входит 1,5-литровый мотор мощностью 100 л.с. и электродвигатель, работающий с отдачей 163 л.с. Оснащение может включать два варианта литий-железо-фосфатных батарей Blade: 7,68 кВтч и 15,898 кВтч. Запас хода на чистом электричестве равен 43 км и 90 км соответственно. Общий запас хода у машин с такой системой составляет 2000 км.

BYD Seal 05 DM-i
BYD Seal 05 DM-i

Габариты Seal 05 DM-i 4780*1837*1515 мм при колесной базе 2718 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 25360
09.01.2025 
Фото:CarNewsChina
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