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Россияне стали отказываться от покупки автомобилей с пробегом

«Автостат-Инфо»: продажи подержанных машин в России упали в 2024 году на 4%

В 2024 году рынок подержанных легковых авто с пробегом упал на 4% год к году (с 6 642 753 до 6 393 112 штук), согласно числу регистраций автомобилей в ГИБДД. Продажи б/у машин росли в декабре (+3% к показателю аналогичного периода 2023 года (с 507 602 до 524 384 штук). Относительно ноября 2024 года показатель декабря снизился на 5,4%.

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Объемы продаж легковых машин российского производства на вторичке выросли в 2024 году на 1% (с 1 825 020 до 1 851 499 штук). Продажи иномарок упали с 4 817 733 до 4 541 613 единиц (-6%). Доля продаж российских подержанных машин возросла с 27% до 29%, а иностранных просела с 73% до 71%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Автостат-Инфо»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 139
09.01.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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