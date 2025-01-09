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В Россию привезли новый хэтчбек Volkswagen: известна цена

В России появился в продаже обновленный хэтчбек Volkswagen Golf за 4,3 млн рублей

В России появились в продаже новые хэтчбеки Volkswagen Golf стоимостью 4 300 000 руб. Такие автомобили, ввезенные по параллельным каналам, представлены в одной комплектации. Часть авто уже забронировали покупатели.

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Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

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При покупке Volkswagen Golf можно получить скидку, оформив кредит или сдав старую машину в трейд-ин. Максимальный дисконт составит 850 000 руб.

Автомобиль предлагается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., роботом. Среди опций однозонный климат-контроль, парктроники по кругу, система «старт-стоп» и прочее.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 154
09.01.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
-1