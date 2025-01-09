Эксперт озвучил реалистичный сценарий развития ситуации на авторынке РФ в 2025 году

Автоэксперт Моржаретто предрек падение авторынка в 2025 году на 20%

Продажи новых автомобилей на авторынке России при сохранении текущих экономических условий могут снизиться в 2025 году на 20%. Таким прогнозом поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Думаю, что рынок сократится не менее чем на 20%. Наиболее реалистичный сценарий – это 1,2–1,25 млн. автомобилей. И это при условии, что не будет каких-то серьезных потрясений, вроде резкого обвала рубля или других негативных экономических факторов. В противном случае рынок может снизиться и до 1 млн. проданных машин», – высказал свое мнение специалист.

Согласно данным Минпромторга, в России в 2024 году реализовано более 1,8 млн автомобилей, включая легковые, грузовики и автобусы. Это на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В сегменте легковых автомобилей всего в РФ продано 1,55 млн единиц, рост составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта достигли показателя в 140,29 тыс. единиц – на 34% больше, чем в 2023 году.

Что касается грузового транспорта, то в этом сегменте наблюдается спад: всего в прошлом году продано 121,56 тыс. экземпляров (на 13% меньше, чем в 2023 году). А продажи автобусов, напротив, выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц. В 2023 году в России продано 1,32 млн новых автомобилей.

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Источник: iz.ru