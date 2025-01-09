После ДТП спиртное категорически нельзя употреблять: разъяснение Верховного суда

Верховный суд разъяснил, можно ли водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП

Попавший в дорожно-транспортное происшествие водитель не имеет права употреблять алкоголь, даже если у других участников ДТП к нему нет никаких претензий или он является единственным участником аварии. Такое разъяснение дал Верховный суд РФ в своем постановлении, сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).

В качестве примера в РАПСИ привели пример с жалобой водителя из Карелии, которого высшая инстанция лишила прав сроком на 1,5 года с взысканием штрафа в размере 30 тыс. рублей. Было установлено, что автовладелец повредил автомобиль при съезде в кювет. После аварии он употребил алкоголь. В свое оправдание автор жалобы указал, что владелец автомобиля не имеет к водителю никаких претензий, а других пострадавших в аварии не было.

Верховный суд напомнил, что, согласно ПДД, в случае отсутствия разногласий с владельцем автомобиля после ДТП водитель обязан оформить все необходимые документы в соответствии с правилами обязательного страхования без участия полиции.

Но в материалах дела таких документов не оказалось, в связи с этим ВС РФ счел, что действия водителя квалифицированы верно, и он сам не отрицал, что употреблял алкоголь после ДТП, к тому же с результатами медосвидетельствования он также был согласен.

Верховный суд постановил, что водитель в состоянии алкогольного опьянения не вправе садиться за руль, даже если об этом его попросит сотрудник Госавтоинспекции. Высшая инстанция рассмотрела дело водителя, лишенного прав за пьяное вождение, со слов которого, он не планировал садиться за руль автомобиля, но был вынужден это сделать якобы по указанию автоинспектора.

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Источник: auto.mail.ru