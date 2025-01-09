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Седан по цене 2,18 млн рублей можно купить с большим дисконтом — рассказываем где

В Китае продают седан Geely Emgrand дешевле, чем Lada Granta — за ₽660 тысяч

Седан Geely Emgrand продается в России минимум за 2,18 млн рублей, а в Китае в рамках новогодней акции его цена упала до 48,9 тыс. юаней (примерно 660 тыс. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Для сравнения, стоимость самой дешевой Lada Granta в комплектации Standard, согласно прайсу, составляет 700 тыс. рублей.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

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Хотя не совсем корректно сравнивать рынки двух стран, но в отличие от РФ цена на новый Geely Emgrand в КНР даже без акции стартует от 69,9 тыс. юаней (порядка 940 тыс. рублей). А с новогодней скидкой стоимость снижена до 48,9 тыс. юаней (660 тыс. рублей по текущему курсу). Более того, эту цену можно снизить за счет трейд-ин еще на 4000 юаней (54 тыс. рублей по актуальному курсу).

Причем первому владельцу «акционного» Geely Emgrand предложат три года бесплатного подключения автомобиля к интернету, а также предоставят гарантию на четыре года или 150 тыс. км пробега. Стоит отметить, что речь идет не о дорестайлинговой, а о последней обновленной модели.

Интерьер Geely Emgrand
Интерьер Geely Emgrand

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«Китайский» Geely Emgrand оснащен атмосферным двигателем BHE15-AFD объемом 1,5 л мощностью 127 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой механикой или бесступенчатым вариатором. В России седан оснащается мотором мощностью 122 л.с., в паре с ним работает классический 6-ступенчатый автомат.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 3429
09.01.2025 
Фото:Geely
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