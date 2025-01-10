Как понять, что пришло время избавиться от машины: 5 очевидных признаков

Водителям назвали 5 признаков, свидетельствующих о необходимости продажи авто

Снижение мощности двигателя автомобиля и появление коррозии на кузове свидетельствуют о том, что наступило время продавать машину. Эксперты издания Pravda.Ru объяснили, в каких случаях продажа автомобиля в нужный момент позволит избежать лишних затрат и хлопот и сохранит его стоимость на рынке.

В первую очередь нужно обратить внимание на функционал силового агрегата. Если под капотом машины стоит турбированный двигатель, нужно помнить, что у него ограниченный ресурс, который может сократиться еще больше в случае агрессивного стиля вождения. Если пробег приближается к отметке в 100 тыс. км, лучше задуматься о продаже автомобиля.

Снижение мощности атмосферного двигателя или наличие странного выхлопа грозит капитальным ремонтом. В этом случае также стоит задуматься о смене автомобиля. При пробеге более 100 тыс. км могут возникнуть проблемы с коробкой передач или полноприводной трансмиссией. Их ремонт может потребовать значительных финансовых вложений – это еще один повод продать автомобиль.

Появление коррозии на кузове наглядно свидетельствует о ненадежности машины в техническом плане. Нужно как можно быстрее избавляться от ржавчины, но, если проблема становится серьезной, лучше выставить автомобиль на продажу.