Самые популярные китайские машины в России: названы модели

«Автостат Инфо» перечислил пять самых популярных китайских авто в России

В России самым популярным новым китайским автомобилем по итогам 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. Он был продан на рынке страны в количестве 84,2 тыс. единиц (+51% к показателю 2023 года (56 тыс. единиц).

Далее по популярности следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (62,2 тыс. штук, +558%) и Chery Tiggo 4 Pro (52,8 тыс. штук, +64%).

Также в пятерку лидеров вошли Geely Monjaro (продано 47 тыс. единиц (+138%) и Omoda C5 (реализовано 38,5 тыс. машин (+7%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Автостат Инфо»