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В Россию привезли неубиваемый японский внедорожник: известна цена

В России появились в продаже новые Toyota Land Cruiser 70 по цене от ₽10,5 млн

Дилеры привезли в Россию новые внедорожники Toyota Land Cruiser 70 по параллельным каналам. Предлагаются не только классические внедорожники-универсалы Toyota Land Cruiser 70, но и редкие версии в форме фургона и пикапа.

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Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70

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Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Стоимость автомобиля составляет 10,5-14,3 млн рублей. Внедорожник предлагается либо с 4-литровым бензиновым двигателем на 228 л.с., либо с 204-сильным дизельным агрегатом, с АКП и МКП.

Land Cruiser 70 в форме остекленного фургона стоит 11-11,7 млн рублей. Пикап обойдется в 8,99 млн рублей за исполнение с двойной кабиной, бензиновым мотором и АКП. Все автомобили произведены в Японии, но импортированы в РФ, скорее всего, из ОАЭ.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70

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Внедорожники Toyota отличают легендарное качество сборки, высокая надежность и высокая ликвидность на вторичке. Но с учетом того, откуда привезли машины, у них нет зимних опций, не самый современный салон и отсутствует современная мультимедиа.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 35210
10.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-35