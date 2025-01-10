В Россию привезли неубиваемый японский внедорожник: известна цена

В России появились в продаже новые Toyota Land Cruiser 70 по цене от ₽10,5 млн

Дилеры привезли в Россию новые внедорожники Toyota Land Cruiser 70 по параллельным каналам. Предлагаются не только классические внедорожники-универсалы Toyota Land Cruiser 70, но и редкие версии в форме фургона и пикапа.

Toyota Land Cruiser 70

Стоимость автомобиля составляет 10,5-14,3 млн рублей. Внедорожник предлагается либо с 4-литровым бензиновым двигателем на 228 л.с., либо с 204-сильным дизельным агрегатом, с АКП и МКП.

Land Cruiser 70 в форме остекленного фургона стоит 11-11,7 млн рублей. Пикап обойдется в 8,99 млн рублей за исполнение с двойной кабиной, бензиновым мотором и АКП. Все автомобили произведены в Японии, но импортированы в РФ, скорее всего, из ОАЭ.

Toyota Land Cruiser 70

Внедорожники Toyota отличают легендарное качество сборки, высокая надежность и высокая ликвидность на вторичке. Но с учетом того, откуда привезли машины, у них нет зимних опций, не самый современный салон и отсутствует современная мультимедиа.

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Источник: «Российская газета»