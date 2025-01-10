Эксперт указал на недочеты новых поправок ПДД о посторонних предметах за рулем

Вице-президент НАС Хайцеэр: Новая редакция ПДД имеет ряд пробелов

Новая редакция Правил дорожного движения (ПДД) в части требований к водителям о посторонних предметах имеет ряд пробелов. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Комментируя новые требования к водителям, он подчеркнул, что до конца не понятно, какими гаджетами все-таки можно пользоваться, а какими – нельзя. Также Хайцеэр указал на то, что открытым остается и вопрос обоснованности работы видеокамер, на которые возложат выполнение функции по контролю за нововведением.

«Весь этот закон будет действовать под таким большим вопросом. Самое главное – насколько успеют собственники камер обучить их распознавать запрещенные предметы и незапрещенные. Двусмысленность осталась. Ну вы напишите: две руки должны находиться на руле за исключением краткосрочного момента переключения ручной коробки. Но так как этого не написано, значит, что-то можно держать, а что-то нельзя. Поэтому мы и говорим о том, что шаурму тоже нельзя, телефон, соответственно, нельзя», – рассуждает глава НАС.

Хайцеэр напомнил о необоснованных штрафах водителям в период введения меры о непристегнутом ремне. Он считает, что ситуация может повториться, только уже с запрещенными предметами в руках водителя. При этом Хайцеэр указал, что организовать фиксацию нарушений с ремнями было проще.

«А вот определять точно предмет, разрешен он или нет, нельзя. Еще раз повторюсь, если бы это четко сказано было, например, про курение электронных или настоящих сигарет, про пользование многочисленными гаджетами… но по правилам Минтранса, соответственно, фактически запрещено все, но в документе не указано этого», – констатирует специалист.

Напомним, в России с 1 марта 2025 года должен вступить в силу очередной пакет поправок Правил дорожного движения.

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Источник: radiokp.ru