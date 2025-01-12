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Чтобы не переплатить, не говорите этого при сдаче машины в ремонт

Эксперт Трушкова перечислила фразы, запрещенные при сдаче авто в сервис

Общение со специалистами автосервиса может повлиять на качество и стоимость выполненных работ, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Так, при сдаче машины в сервис нельзя говорить: «Сделайте все, что нужно». Это может стать намеком на разрешение выполнения любых работ, и заплатить в итоге придется намного больше.

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Не нужно говорить также, что не важно, сколько будет стоить работа, и самостоятельно предполагать, что именно сломалось, ведь специалисты могут сами найти поломку.

Последствием фразы «Это должно быть быстро» может стать некачественный ремонт, а фраза «Я не хочу платить за диагностику» может обернуться дополнительными затратами.

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Не стоит заявлять также, что проделанная работа должна быть легкой, ведь даже если проблема кажется простой, в результате все может вылиться в сложный ремонт. Фразу «Я в этом ничего не понимаю, просто почините» также лучше не употреблять. При этом можно просто рассказать сотруднику сервиса о симптомах проблемы, что поможет ему точнее диагностировать поломку.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 311
12.01.2025 
Фото:Depositphotos
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