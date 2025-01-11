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Подвеска этого «зверя» позволяет перепрыгивать ямы: как это возможно?

BYD опубликовал видео, демонстрирующее возможности подвески Yangwang U9

BYD представил новый суперкар Yangwang U9. Сердцем этой инновации являются революционная подвеска Disus X и интегрированная гидравлическая система.

Видеоролик, опубликованный BYD, стал вирусным, продемонстрировав невероятные возможности U9. Суперкар, движущийся без водителя на скорости 120 км/ч, с легкостью преодолевает, казалось бы, непреодолимые препятствия.

BYD Yangwang U9
BYD Yangwang U9
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Первым испытанием становится огромная, заполненная водой выбоина размером 6х2,5 метра. И вместо того, чтобы объехать или даже замедлиться, Yangwang U9 совершает впечатляющий прыжок длиной более 6 метров, плавно перелетая препятствие. Далее следует еще более сложное испытание – поле дорожных шипов. Снова, благодаря уникальной подвеске Disus X, U9 с легкостью перепрыгивает через них.

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Подвеска Disus X – это не просто набор амортизаторов. Это сложная система, использующая гидравлику для невероятной маневренности. Она позволяет автомобилю не только прыгать, но и ездить на трех колесах, а также выполнять сложные маневровые упражнения, напоминающие танец.

Yangwang U9, построенный на платформе BYD e4, был представлен в феврале 2024 года по цене 230 000 долларов. Массовое производство и поставки начались в августе.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 1561
11.01.2025 
Фото:CarNewsChina
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